Merck annonce la présentation de plus de 20 abstracts lors du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tiendra à Orlando (Floride) du 6 au 9 décembre. Selon le laboratoire, ces avancées concernant plusieurs tumeurs hématologiques témoigneront de l'avancée de son pipeline.
La société dévoilera notamment des premiers résultats pour MK-1045 dans des leucémies et lymphomes en rechute ou réfractaires, ainsi que pour bomedemstat chez des patients atteints de polyglobulie primitive résistante ou intolérante aux thérapies cytoréductrices.
Le laboratoire prévoit aussi de présenter de nouvelles données sur nemtabrutinib, inhibiteur non covalent de la Bruton's tyrosine kinase (BTK), incluant des analyses exploratoires des mécanismes de résistance et des résultats actualisés dans plusieurs hémopathies malignes.
La société présentera également des mises à jour concernant zilovertamab vedotin, un conjugué anticorps-médicament ciblant le récepteur ROR1, dans les lymphomes agressifs.
Le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président du développement clinique, souligne que ces avancées reflètent "la croissance continue d'un pipeline hématologie prometteur".
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
