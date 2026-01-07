Merck (MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada) annonce la réussite de son offre publique d'achat (OPA) sur toutes les actions ordinaires en circulation de Cidara Therapeutics, à un prix de 221,50 dollars par action.
À l'expiration de l'offre, le 6 janvier, 27 149 333 actions ont été apportées et acceptées, représentant environ 85,96% du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation de Cidara. Merck prévoit de payer rapidement ces titres.
Le laboratoire pharmaceutique a l'intention de finaliser ce jour cette acquisition. Cidara deviendra alors une filiale détenue à 100% par Merck et ses actions ne seront plus cotées sur le Nasdaq Global Market.
Pour rappel, cette acquisition permet à Merck de mettre la main sur CD388, un antiviral potentiellement premier de sa catégorie et à longue durée d'action, actuellement évalué dans l'étude de phase 3 ANCHOR.
"Nous sommes impatients d'évaluer davantage le potentiel de ce candidat pour la prévention de la grippe symptomatique chez certaines personnes à haut risque de complications", affirme le PDG de Merck Robert M. Davis.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
