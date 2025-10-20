Merck investit sur un site en Virginie
Publié le 20/10/2025 à 13:51
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement de plus de 70 milliards de dollars lancé par le groupe en 2025 pour développer ses activités de fabrication et de recherche-développement sur le territoire américain.
Le groupe de santé précise que l'agrandissement de son site d'Elkton, le dotant d'un 'centre d'excellence pour la fabrication pharmaceutique', créera potentiellement plus de 500 postes à temps plein ainsi que 8000 emplois dans la construction.
'Rien que cette année, Merck a annoncé près de 6 MdsUSD d'investissements manufacturiers en Caroline du Nord, au Delaware, au Kansas et en Virginie, qui devraient créer plus de 1600 nouveaux emplois aux Etats-Unis', souligne-t-il plus largement.