Merck investit sur un site en Virginie

Merck (MSD hors Etats-Unis et Canada) annonce le début de la construction d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques de 3 milliards de dollars et de 400 000 pieds carrés (environ 37 000 m2) sur son site d'Elkton, en Virginie.



Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement de plus de 70 milliards de dollars lancé par le groupe en 2025 pour développer ses activités de fabrication et de recherche-développement sur le territoire américain.



Le groupe de santé précise que l'agrandissement de son site d'Elkton, le dotant d'un 'centre d'excellence pour la fabrication pharmaceutique', créera potentiellement plus de 500 postes à temps plein ainsi que 8000 emplois dans la construction.



'Rien que cette année, Merck a annoncé près de 6 MdsUSD d'investissements manufacturiers en Caroline du Nord, au Delaware, au Kansas et en Virginie, qui devraient créer plus de 1600 nouveaux emplois aux Etats-Unis', souligne-t-il plus largement.