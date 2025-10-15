Merck KGaA acquiert les activités de chromatographie de JSR Life Sciences

Merck KGaA annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition des activités de chromatographie de JSR Life Sciences, société californspécialisée dans le développement, la fabrication et les solutions de bioprocédés.



L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2026 et permettra d'élargir le portefeuille de Merck KGaA en ajoutant des technologies avancées de chromatographie à la protéine A, essentielles à la purification des anticorps monoclonaux.



'Cette acquisition renforce la position de Merck sur le marché de la bioproduction et confirme son engagement dans les technologies de production d'anticorps', a souligné Sebastián Arana, directeur des solutions de procédés de la division Life Science.



Basée en Belgique, l'unité concernée emploie plus de 50 personnes et fournit des résines Amsphere A3 et Amsphere A+ reconnues pour leurs performances de purification.

Tim Lowery, président de JSR Life Sciences, estime que l'intégration au sein de Merck donnera à ces technologies 'un impact mondial accru pour accélérer la mise sur le marché des thérapies'.