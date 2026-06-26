Merck KGaA cède du terrain malgré une opération appréciée

Au lendemain de l'annonce de l'acquisition de Bio-Techne par le laboratoire allemand Merck KGaA pour 11,3 milliards de dollars, Bank of America donne son avis.

Pour la banque, cette opération de croissance externe est cohérente avec la stratégie du groupe et respecte son cadre financier. En intégrant cette société, Merck KGaA va renforcer son exposition aux activités de Life Sciences à forte croissance. Ce rachat sera immédiatement relutif sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda.



Bank of America pense que le dosser reste attractif en raison de sa valorisation et de son profil de croissance. Le broker anticipe une amélioration de la dynamique des bénéfices à partir de l'exercice 2026, soutenue par les activités Life Science et Healthcare, tout en restant attentif à l'évolution des dépenses de R&D à moyen terme.



La recommandation est maintenue à acheter, avec une cible de cours inchangée à 145 euros.