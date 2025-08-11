Merck KGaA : Deutsche Bank reste à achat, réduit sa cible

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 140 à 133 euros, une nouvelle cible qui offre encore un potentiel de hausse de plus de 20% pour le titre du groupe allemand de santé et de chimie.



'Après un deuxième trimestre mitigé, nous restons positifs sur le dossier d'investissement en raison de la valorisation attrayante et, par-dessus tout, l'amélioration de l'activité des sciences de la vie', indique le broker.



Cependant, il considère que le dossier 'nécessite de toute urgence un trimestre qui déclenche à nouveau des révisions positives de consensus des bénéfices (ou du moins qu'ils arrêtent leurs révisions à la baisse) pour que l'action retrouve son élan'.



À cet égard, et malgré ses estimations revues à la baisse, Deutsche Bank se dit plein d'espoir que les prévisions du groupe pour 2025 aient été suffisamment réduites pour y parvenir avec les résultats au titre du troisième trimestre.