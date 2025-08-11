Merck KGaA : deux analystes partagent leur point de vue sur le titre

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 140 à 133 euros, une nouvelle cible qui offre encore un potentiel de hausse de plus de 20% pour le titre du groupe allemand de santé et de chimie.



'Après un deuxième trimestre mitigé, nous restons positifs sur le dossier d'investissement en raison de la valorisation attrayante et, par-dessus tout, l'amélioration de l'activité des sciences de la vie', indique le broker.



Cependant, il considère que le dossier 'nécessite de toute urgence un trimestre qui déclenche à nouveau des révisions positives de consensus des bénéfices (ou du moins qu'ils arrêtent leurs révisions à la baisse) pour que l'action retrouve son élan'.



À cet égard, et malgré ses estimations revues à la baisse, Deutsche Bank se dit plein d'espoir que les prévisions du groupe pour 2025 aient été suffisamment réduites pour y parvenir avec les résultats au titre du troisième trimestre.



De son côté, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 162 à 154 euros, un objectif de cours qui recèle encore un potentiel de progression de 47% pour l'action du groupe allemand de santé et de chimie.



'Merck KGaA a fait part d'un deuxième trimestre difficile (effets ponctuels de désinvestissement/acquisition) qui a éclipsé certains signes clairs de solides performances de l'activité sous-jacente', estime le broker dans un second avis sur les trimestriels.