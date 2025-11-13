Merck KGaA a resserré jeudi ses objectifs financiers pour 2025 après avoir fait mieux que prévu au 3ème trimestre, une performance due à la croissance solide enregistrée par ses trois grandes branches d'activité (pharmacie, sciences de la vie et composants électroniques).
Le groupe allemand, dont les activités s'étendent des thérapies contre le cancer aux cristaux liquides pour smartphones et téléviseurs, a fait état ce matin d'un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement et avant éléments exceptionnels ('Ebitda pre') de 1,7 milliard d'euros pour le trimestre clos fin septembre, soit une hausse de 8,8% en données organiques.
Son chiffre d'affaires s'est lui accru pour atteindre 5,3 milliards d'euros, ce qui correspond à une croissance organique de 5,2%.
Dans les sciences de la vie, sa branche qui regroupe les métiers d'équipements pour laboratoires pour l'essentiel, la croissance organique a atteint 5,9%.
Dans la santé, sa croissance organique s'est établie à 4,6%, portée par les ventes solides de ses deux médicaments 'blockbuster' que sont Mavenclad (sclérose en plaques) et Erbitux (cancer de la tête et du cou).
Grâce à la forte demande suscitée par l'IA, qui dope les ventes de matériaux pour semi-conducteurs, sa division de composants de pointe a, elle, généré une croissance organique de 4,8%.
Suite à ces chiffres meilleurs que prévu, le groupe de Darmstadt prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3% cette année, et non plus de 2% à 5%, tandis que son 'Ebitda pre' devrait progresser de 5% à 7%, au lieu de la fourchette de 4% à 8% précédemment envisagée.
A la Bourse de Francfort, le titre signait, avec des gains de plus de 6%, la plus forte hausse de l'indice DAX jeudi en milieu de matinée, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
