Ce lieu de 4 500 m² a nécessité un investissement de 20 millions d'euros et est destiné à renforcer la capacité de la division Electronics du laboratoire allemand à développer et fabriquer des outils de métrologie et d'inspection de précision pour répondre aux exigences croissantes de l'industrie des semi-conducteurs en matière de puces haute performance. La société explique que cette demande est portée par l'essor rapide des applications d'intelligence artificielle.
La nouvelle installation multiplie par cinq la capacité de production de Merck KGaA dans les deux domaines.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.