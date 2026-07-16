Merck KGaA annonce l'ouverture d'un nouveau centre BioReliance de 25 MEUR à son siège de Darmstadt, en Allemagne, afin d'étendre ses capacités de tests de libération des substances actives et des produits biopharmaceutiques destinés au marché européen.
Le site de 2 000 m² réalisera également des études de stabilité conformes aux bonnes pratiques de fabrication pour les anticorps monoclonaux et les thérapies cellulaires. Les effectifs devraient augmenter progressivement afin de répondre à la demande.
Implantée à proximité de plusieurs grands pôles européens d'essais cliniques, l'installation vise à faciliter la mise sur le marché des traitements en Europe et rejoint le réseau mondial de tests BioReliance de Merck.
Cette ouverture s'inscrit dans la stratégie d'investissement du groupe dans ses capacités de sous-traitance analytique : pour rappel, Merck KGaA avait ouvert en 2024 un centre de tests de biosécurité de 290 MEUR à Rockville (Etats-Unis) et investi 22 MEUR pour accroître de 40% ses capacités de tests en Ecosse.
Le titre recule de 0,8% en début d'après-midi à Francfort.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.