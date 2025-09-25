Merck KGAA : Kai Beckmann succédera à Belén Garijo en tant que président du conseil d'administration et CEO à partir de mai 2026

Le Conseil des partenaires a nommé Kai Beckmann en tant que futur président du conseil d'administration et DG de Merck.



Il succédera à Belén Garijo le 1er mai 2026, qui continuera à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de son mandat.



Kai Beckmann deviendra directeur général adjoint avec effet immédiat et continuera à assumer son rôle de DG de l'électronique jusqu'à ce qu'un successeur soit annoncé.



Belén Garijo quittera Merck après 15 ans au sein de l'entreprise, dont six ans en tant que DG de Healthcare et depuis 2021 en tant que présidente du conseil d'administration et DG de Merck.



' Je tiens à remercier Belén Garijo d'avoir dirigé Merck en toute sécurité à travers des années tumultueuses de changements transformateurs et d'avoir renoué avec une croissance rentable pour l'entreprise. Elle a façonné l'évolution de l'entreprise pour en faire une entreprise scientifique et technologique de premier plan à l'échelle mondiale, tout en favorisant une culture à fort impact et en préparant nos équipes pour l'avenir ', a déclaré Johannes Baillou, président du conseil d'administration d'E. Merck KG.