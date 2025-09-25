Le Conseil des partenaires a nommé Kai Beckmann en tant que futur président du conseil d'administration et DG de Merck.
Il succédera à Belén Garijo le 1er mai 2026, qui continuera à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de son mandat.
Kai Beckmann deviendra directeur général adjoint avec effet immédiat et continuera à assumer son rôle de DG de l'électronique jusqu'à ce qu'un successeur soit annoncé.
Belén Garijo quittera Merck après 15 ans au sein de l'entreprise, dont six ans en tant que DG de Healthcare et depuis 2021 en tant que présidente du conseil d'administration et DG de Merck.
' Je tiens à remercier Belén Garijo d'avoir dirigé Merck en toute sécurité à travers des années tumultueuses de changements transformateurs et d'avoir renoué avec une croissance rentable pour l'entreprise. Elle a façonné l'évolution de l'entreprise pour en faire une entreprise scientifique et technologique de premier plan à l'échelle mondiale, tout en favorisant une culture à fort impact et en préparant nos équipes pour l'avenir ', a déclaré Johannes Baillou, président du conseil d'administration d'E. Merck KG.
Actuellement, Kai Beckmann est président du Bundesarbeitgeberverband Chemie eV et directeur général de l'électronique chez Merck KGaA. Il est également membre du conseil d'administration de Bundesdruckerei GmbH, de Arbeitgeberverband Chemie & verwandte Industrien fr Hessen eV et de Industrie-und Handelskammer Darmstadt et vice-président de Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbnde.
Kai Beckmann a obtenu un diplôme de premier cycle à la Technische Universitt Darmstadt.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
