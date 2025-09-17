Merck KGaA présente de nouvelles données dans la sclérose en plaques











Merck KGaA annonce la présentation de plus de 30 abstracts issus de son portefeuille sclérose en plaques (SEP) lors du congrès ECTRIMS 2025 qui se tiendra des 24 au 26 septembre, à Barcelone. Des données de phase 4 sur 4 ans confirment l'efficacité durable de MAVENCLAD (comprimés de cladribine) chez les patients atteints de SEP récurrente-rémittente (RMS).



L'analyse de plusieurs études a montré que 83,4% des patients n'ont pas connu de progression du handicap et 89,2% sont restés sans progression indépendante de l'activité de rechute (PIRA). De plus, 15,4% ont présenté une amélioration confirmée du handicap. Les patients de moins de 40 ans ont eu de meilleurs résultats que les plus âgés.



Alexander Kulla, vice-président senior et responsable mondial Neurologie & Immunologie, souligne que le MAVENCLAD, 'seul traitement oral court à haute efficacité', offre des bénéfices durables sans immunosuppression continue et qu'il a déjà été utilisé par plus de 130 000 patients.



















