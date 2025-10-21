Merck KGaA présente des données encourageantes dans les tumeurs desmoïdes

SpringWorks Therapeutics, une filiale nouvellement acquise de l'allemand Merck KGaA, a annoncé mardi la publication dans le Journal of Clinical Oncology de données d'efficacité et de sécurité à long terme issues de son essai de phase 3 portant sur son comprimé Ogsiveo chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes, des tumeurs rares, mais localement agressives, touchant les tissus mous.



Ces résultats montrent montrent qu'un traitement suivi sur une durée pouvant atteindre quatre ans a été associé à une réduction de la taille des tumeurs, à une augmentation du taux de réponse objective et à une amélioration soutenue des symptômes des participants.



Les données montrent en particulier que le taux de réponse objective (ORR) s'est amélioré avec le temps, puisque qu'il s'établissait à 45,7% au bout de quatre ans, contre 34,3% au bout d'un an de traitement.



Les tumeurs desmoïdes, qui sont le plus souvent diagnostiquées chez des patients âgés de 20 à 44 ans, n'évoluent pas en métastases, mais présentent un taux élevé de récidive même après une intervention chirurgicale.



L'essai 'DeFi' multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo, visait à évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérabilité du nirogacestat chez des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes progressives. Il a inclus 142 patients.



Les autorités sanitaires américaines et européennes ont accordé à Ogsiveo la désignation de médicament orphelin dans cette indication.

