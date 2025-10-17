Merck KGaA annonce de nouveaux résultats du programme mondial de phase 3 évaluant le pimicotinib, développé par Abbisko Therapeutics pour le traitement des tumeurs à cellules géantes des gaines tendineuses (TGCT).
Avec un suivi médian de 14,3 mois, le taux de réponse objective atteint 76,2%, contre 54% à la 25e semaine, avec des améliorations continues de la douleur, de la raideur et de la fonction physique.
Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé. Victoria Zazulina, directrice du développement oncologie de Merck, souligne le potentiel du pimicotinib à 'transformer la prise en charge en offrant un bénéfice durable tant sur la réduction tumorale que sur la qualité de vie'.
Une demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen en Chine, d'autres suivront aux États-Unis et ailleurs.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
