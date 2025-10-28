Merck KGaA annonce un partenariat stratégique avec l'américain Promega Corporation pour développer de nouvelles technologies destinées au criblage et à la découverte de médicaments. L'accord combine l'expertise de Merck KGaA en organoïdes et chimie de synthèse avec les technologies d'essais et de biocapteurs de Promega.
Les deux sociétés co-développent des tests capables de suivre l'activité cellulaire en temps réel dans des cultures tridimensionnelles (3D), modèles plus proches de la biologie humaine que les approches classiques en 2D. Selon Anand Nambiar, responsable Science & Lab Solutions chez Merck KGaA, cette collaboration permettra 'd'identifier plus rapidement des candidats-médicaments plus sûrs et plus efficaces'.
Un second accord vise à associer la technologie Duolink de Merck KGaA à HiBiT de Promega pour mieux étudier les interactions protéiques intracellulaires.
Après l'acquisition de HUB Organoids B.V. fin 2024, ce partenariat renforce la position de Merck KGaA dans la biologie de nouvelle génération et la recherche préclinique.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
