Merck KGaA s'allie à Versant pour lancer Saturnus Bio

Le laboratoire allemand a annoncé une collaboration stratégique au stade de la recherche avec Saturnus Bio, une start-up de biotechnologie fondée par Versant Ventures, visant à établir un portefeuille fondamental dans le domaine prometteur des cardiomyopathies génétiques rares.

Pour orchestrer ce partenariat, Merck déploie une structure d'accord dite " build-to-buy " (construire pour acheter). Le deal se traduit par un paiement initial en cash de 50 millions de dollars de la part du groupe allemand. Cette somme servira à financer l'intégralité des travaux de recherche de Saturnus Bio, tout en permettant à Merck de s'assurer une participation minoritaire immédiate au capital.



L'accord prévoit également des versements d'étape (jalons précliniques) au fil des avancées scientifiques, ainsi qu'un droit exclusif pour Merck d'acquérir la totalité de Saturnus Bio à un prix d'option déjà fixé, assorti de compléments de prix (earnouts) indexés sur les futures performances de la biotech.



Saturnus Bio s'appuiera sur la modulation génique ciblée pour s'attaquer aux cardiomyopathies monogéniques rares (des maladies graves du muscle cardiaque causées par l'anomalie d'un seul gène).



Pour Merck, ce mouvement permet de doper la productivité de son pipeline de R&D à moindre risque, en combinant ses propres technologies d'anticorps avec l'expertise de pointe de Saturnus. Le groupe confirme ainsi sa volonté de cibler des niches de la médecine de précision à forte valeur ajoutée, où la concurrence est encore limitée.