Merck KGaA s'allie à Versant pour lancer Saturnus Bio
Le laboratoire allemand a annoncé une collaboration stratégique au stade de la recherche avec Saturnus Bio, une start-up de biotechnologie fondée par Versant Ventures, visant à établir un portefeuille fondamental dans le domaine prometteur des cardiomyopathies génétiques rares.
Pour orchestrer ce partenariat, Merck déploie une structure d'accord dite " build-to-buy " (construire pour acheter). Le deal se traduit par un paiement initial en cash de 50 millions de dollars de la part du groupe allemand. Cette somme servira à financer l'intégralité des travaux de recherche de Saturnus Bio, tout en permettant à Merck de s'assurer une participation minoritaire immédiate au capital.
L'accord prévoit également des versements d'étape (jalons précliniques) au fil des avancées scientifiques, ainsi qu'un droit exclusif pour Merck d'acquérir la totalité de Saturnus Bio à un prix d'option déjà fixé, assorti de compléments de prix (earnouts) indexés sur les futures performances de la biotech.
Saturnus Bio s'appuiera sur la modulation génique ciblée pour s'attaquer aux cardiomyopathies monogéniques rares (des maladies graves du muscle cardiaque causées par l'anomalie d'un seul gène).
Pour Merck, ce mouvement permet de doper la productivité de son pipeline de R&D à moindre risque, en combinant ses propres technologies d'anticorps avec l'expertise de pointe de Saturnus. Le groupe confirme ainsi sa volonté de cibler des niches de la médecine de précision à forte valeur ajoutée, où la concurrence est encore limitée.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.