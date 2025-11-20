Merck KGaA indique avoir collaboré avec Lenovo et Equinix pour lancer avec succès un ordinateur haute performance ultramoderne à Munich, conçu pour accélérer l'innovation dans ses 3 secteurs d'activité (sciences de la vie, santé et électronique).
Situé dans le centre de données prêt pour l'IA d'Equinix, ce superordinateur intègre les serveurs Lenovo ThinkSystem à la technologie de refroidissement liquide Neptune pour créer un environnement fluide pour des tâches informatiques avancées.
'Cette approche unifiée conduit à des solutions plus précises et adaptées aux défis uniques rencontrés dans chaque secteur, minimisant la fragmentation et favorisant la collaboration entre équipes', explique-t-il.
Le groupe allemand vise ainsi à améliorer le développement de produits en sciences de la vie, à rationaliser les processus de découverte de médicaments et à optimiser le développement de nouveaux matériaux de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
