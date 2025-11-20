Merck KGaA se dote d'un superordinateur pour ses recherches

Merck KGaA indique avoir collaboré avec Lenovo et Equinix pour lancer avec succès un ordinateur haute performance ultramoderne à Munich, conçu pour accélérer l'innovation dans ses 3 secteurs d'activité (sciences de la vie, santé et électronique).



Situé dans le centre de données prêt pour l'IA d'Equinix, ce superordinateur intègre les serveurs Lenovo ThinkSystem à la technologie de refroidissement liquide Neptune pour créer un environnement fluide pour des tâches informatiques avancées.



'Cette approche unifiée conduit à des solutions plus précises et adaptées aux défis uniques rencontrés dans chaque secteur, minimisant la fragmentation et favorisant la collaboration entre équipes', explique-t-il.



Le groupe allemand vise ainsi à améliorer le développement de produits en sciences de la vie, à rationaliser les processus de découverte de médicaments et à optimiser le développement de nouveaux matériaux de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs.