Merck KGaA : UBS reste à achat, abaisse sa cible

Publié le 11/08/2025 à 10:15

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 162 à 154 euros, un objectif de cours qui recèle encore un potentiel de progression de 47% pour l'action du groupe allemand de santé et de chimie.



'Merck KGaA a fait part d'un deuxième trimestre difficile (effets ponctuels de désinvestissement/acquisition) qui a éclipsé certains signes clairs de solides performances de l'activité sous-jacente', estime le broker dans un second avis sur les trimestriels.