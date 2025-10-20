UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA, tout en abaissant son objectif de cours de 154 à 150 euros, une nouvelle cible laissant un potentiel de hausse de 34% pour le titre du groupe allemand de science de la vie et de chimie.

'Nous estimons que la journée investisseurs soutient nos attentes de ventes à moyen terme, mais nous réduisons nos estimations de BPA en raison d'une expansion limitée des marges à moyen terme', affirme le broker dans le résumé de sa note.