Merck KGaA : un nouveau responsable mondial de la R&D

Merck a annoncé la nomination de David Weinreich, au poste de responsable mondial de la R&D et de directeur médical de son secteur d'activité Santé.



Il a géré efficacement des pipelines importants et complexes et des équipes mondiales de R&D.



Au cours de sa carrière de plus de 20 ans, il a dirigé avec succès le développement de 15 médicaments approuvés dans le monde entier dans divers domaines thérapeutiques. En outre, Weinreich a fondé plusieurs entreprises et a été capital-risqueur, membre du conseil d'administration et DG de la biotechnologie.



Weinreich rejoint Merck après avoir travaillé chez Foresite Labs & Foresite Capital Management, où il occupait le poste d'associé d'exploitation et de conseiller principal.



Auparavant, il a été vice-président exécutif, responsable du développement clinique mondial chez Regeneron ; vice-président principal, chef, Développement mondial, médecine spécialisée chez Bayer ; et directeur médicale exécutive, responsable mondiale du secteur des produits (angiogenèse) chez Amgen.



' Avec David, nous avons un leader doté d'une combinaison unique d'expertise scientifique approfondie, d'une immense expérience dans le développement de médicaments et la réussite de la mise à l'eau de médicaments, et d'une perspective mondiale, ainsi que de la clarté et de l'audace nécessaires pour façonner une stratégie de R&D de nouvelle génération' a déclaré Danny Bar Zohar, MD, membre du conseil d'administration de Merck et DG de Healthcare.