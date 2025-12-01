Merck KGgA inaugure un nouveau site à Taïwan pour soutenir la dynamique de l'IA











Merck KGgA annonce l'inauguration de son megasite Semiconductor Solutions à Kaohsiung (Taïwan), à l'issue d'un investissement total de 500 MEUR destiné à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et à consolider son rôle dans l'écosystème des semiconducteurs.



Le site, dédié notamment aux matériaux Thin Films - une activité en forte croissance portée par la demande en intelligence artificielle - s'étend sur 150 000 m² et débutera sa production en 2026.



L'installation, qui créera 150 emplois, regroupera des capacités de production de films minces, matériaux de formulation et gaz spéciaux, essentiels à la fabrication de puces logiques et mémoire de nouvelle génération.



Ce projet "renforce notre position dans l'un des écosystèmes de semiconducteurs les plus stratégiques au monde", a commenté Kai Beckmann, Directeur Général d'Electronics et Vice-Président du Directoire.



Construit selon les standards LEED Gold et intégrant un jumeau numérique pour optimiser les procédés, le site illustre l'approche "lab-to-fab" visant à rapprocher R&D et production. Avec cet investissement, le programme "Level Up", lancé en 2021, approche de son terme, portant à plus de 3 MdEUR les investissements réalisés en cinq ans dans les capacités et l'innovation.



















