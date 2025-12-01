Merck KGgA annonce l'inauguration de son megasite Semiconductor Solutions à Kaohsiung (Taïwan), à l'issue d'un investissement total de 500 MEUR destiné à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et à consolider son rôle dans l'écosystème des semiconducteurs.
Le site, dédié notamment aux matériaux Thin Films - une activité en forte croissance portée par la demande en intelligence artificielle - s'étend sur 150 000 m² et débutera sa production en 2026.
L'installation, qui créera 150 emplois, regroupera des capacités de production de films minces, matériaux de formulation et gaz spéciaux, essentiels à la fabrication de puces logiques et mémoire de nouvelle génération.
Ce projet "renforce notre position dans l'un des écosystèmes de semiconducteurs les plus stratégiques au monde", a commenté Kai Beckmann, Directeur Général d'Electronics et Vice-Président du Directoire.
Construit selon les standards LEED Gold et intégrant un jumeau numérique pour optimiser les procédés, le site illustre l'approche "lab-to-fab" visant à rapprocher R&D et production. Avec cet investissement, le programme "Level Up", lancé en 2021, approche de son terme, portant à plus de 3 MdEUR les investissements réalisés en cinq ans dans les capacités et l'innovation.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
