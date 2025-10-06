Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce le lancement de trois essais de phase 2b évaluant l'innocuité et l'efficacité de tulisokibart (MK-7240), un anticorps monoclonal humanisé expérimental ciblant la cytokine 1A (TL1A) de type facteur de nécrose tumorale (TNF).
Ces études porteront sur les patients atteints de trois maladies inflammatoires à médiation immunitaire, à savoir l'hidradénite suppurée modérée à sévère (MK-7240-12), la spondylarthrite ankylosante (MK-7240-013) et la polyarthrite rhumatoïde (MK-7240-014).
Le recrutement mondial de ces essais a commencé, avec un objectif de plus de 640 patients dans les trois études. Avec le lancement de ces essais de phase 2b, tulisokibart est maintenant à l'étude dans un total de six maladies en rhumatologie ou en dermatologie.
Merck mène en effet actuellement deux études de phase 3 dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, ainsi qu'une étude de phase 2 dans la pneumopathie interstitielle associée à la sclérose systémique.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
