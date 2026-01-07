Merck lance un essai clinique de phase 3 dans le NSCLC
Merck annonce le lancement de KANDLELIT-007, un essai évaluant le calderasib en association avec Keytruda QLEX pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à mutation KRAS G12C, avancé ou métastatique.
Cet essai clinique de phase 3 évaluera le calderasib administré par voie orale une fois par jour en combinaison avec Keytruda QLEX sous-cutané, comparé au Keytruda QLEX sous-cutané en association avec du pemetrexed intraveineux et de la chimiothérapie.
L'essai accueillera environ 675 patients dans le monde. L'objectif principal de l'étude est la survie sans progression (PFS) chez les patients dont les tumeurs expriment PD-L1, les critères secondaires incluant la PFS chez tous les participants à l'étude ainsi que la survie globale.
Merck rappelle que Calderasib est développé grâce à une collaboration avec Taiho Pharmaceutical et Astex Pharmaceuticals (Royaume-Uni), une filiale détenue à 100% par Otsuka Pharmaceutical. Cette collaboration était annoncé en janvier 2020.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.