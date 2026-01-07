Merck lance un essai clinique de phase 3 dans le NSCLC

Merck annonce le lancement de KANDLELIT-007, un essai évaluant le calderasib en association avec Keytruda QLEX pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à mutation KRAS G12C, avancé ou métastatique.

Cet essai clinique de phase 3 évaluera le calderasib administré par voie orale une fois par jour en combinaison avec Keytruda QLEX sous-cutané, comparé au Keytruda QLEX sous-cutané en association avec du pemetrexed intraveineux et de la chimiothérapie.



L'essai accueillera environ 675 patients dans le monde. L'objectif principal de l'étude est la survie sans progression (PFS) chez les patients dont les tumeurs expriment PD-L1, les critères secondaires incluant la PFS chez tous les participants à l'étude ainsi que la survie globale.



Merck rappelle que Calderasib est développé grâce à une collaboration avec Taiho Pharmaceutical et Astex Pharmaceuticals (Royaume-Uni), une filiale détenue à 100% par Otsuka Pharmaceutical. Cette collaboration était annoncé en janvier 2020.