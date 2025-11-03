La Merck Foundation annonce la création du Collaborative for Equity in Cardiac Care, un programme de 22 MUSD sur cinq ans visant à améliorer l'accès à des soins de qualité pour les personnes atteintes de maladies cardiaques.
Onze organisations à but non lucratif réparties dans plusieurs États recevront des subventions pour développer des programmes complets de prévention et de suivi, notamment dans les communautés les plus vulnérables. Le Johns Hopkins Center for Health Equity agira comme bureau national du programme, assurant l'accompagnement technique, l'évaluation et le partage des résultats.
Kalahn Taylor-Clark, vice-présidente Impact social et durabilité chez Merck, souligne que cette initiative 'répond aux besoins médicaux et sociaux des patients cardiaques' et s'inscrit dans la continuité des actions de la fondation pour réduire les inégalités d'accès aux soins.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
