Merck mettra en avant ses progrès en oncologie au congrès ESMO 2025

Merck annonce la présentation de plus de 100 études couvrant plus de 20 types de cancers au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2025 qui se tiendra à Berlin du 17 au 21 octobre.



Deux essais de phase 3, évaluant le Keytruda (pembrolizumab) dans les cancers de la vessie et de l'ovaire, seront mis en avant lors des sessions présidentielles.



Le laboratoire présentera également des données de suivi à long terme confirmant le rôle clé de Keytruda dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des résultats sur Lenvima (lenvatinib), Welireg (belzutifan) et la nouvelle formulation sous-cutanée Keytruda QLEX.



Par ailleurs, des données issues de sa recherche sur des conjugués anticorps-médicaments, dont le raludotatug deruxtecan (R-DXd) pour le cancer de l'ovaire résistant au platine et le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT) pour plusieurs tumeurs avancées, seront présentées, soulignant la profondeur du portefeuille en développement.