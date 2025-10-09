Merck annonce la présentation de plus de 100 études couvrant plus de 20 types de cancers au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2025 qui se tiendra à Berlin du 17 au 21 octobre.
Deux essais de phase 3, évaluant le Keytruda (pembrolizumab) dans les cancers de la vessie et de l'ovaire, seront mis en avant lors des sessions présidentielles.
Le laboratoire présentera également des données de suivi à long terme confirmant le rôle clé de Keytruda dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des résultats sur Lenvima (lenvatinib), Welireg (belzutifan) et la nouvelle formulation sous-cutanée Keytruda QLEX.
Par ailleurs, des données issues de sa recherche sur des conjugués anticorps-médicaments, dont le raludotatug deruxtecan (R-DXd) pour le cancer de l'ovaire résistant au platine et le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT) pour plusieurs tumeurs avancées, seront présentées, soulignant la profondeur du portefeuille en développement.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
