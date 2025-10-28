Merck obtient des résultats prometteurs dans la cancer du rein avancé

Merck annonce qu'un essai de phase 3 mené avec Eisai a atteint l'un de ses critères principaux : la survie sans progression chez les patients atteints d'un carcinome rénal avancé (RCC) après traitement par anti-PD-1/L1.



L'association des thérapies orales WELIREG (belzutifan) et LENVIMA (lenvatinib) a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative face au cabozantinib, notamment en taux de réponse objective.



Une tendance favorable sur la survie globale a été observée, sans atteindre pour l'instant la significativité statistique. Les profils de tolérance des deux médicaments restent cohérents avec les études antérieures, sans nouveau signal de sécurité.



Dr M. Catherine Pietanza, vice-présidente du développement clinique mondial de Merck, estime que ces résultats montrent 'le potentiel de cette combinaison pour réduire le risque de progression ou de décès'. Les deux sociétés prévoient de présenter les données lors d'un prochain congrès et d'échanger avec les autorités réglementaires mondiales.