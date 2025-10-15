Merck annonce de nouveaux résultats issus des essais de phase 3 évaluant son traitement expérimental une fois par jour combinant doravirine et islatravir (DOR/ISL) chez des adultes infectés par le VIH-1 dont la charge virale est supprimée.
Les données montrent des variations minimales de poids et de composition corporelle, ainsi qu'aucun effet cliniquement significatif sur les lipides à jeun ni sur l'indice HOMA-IR (résistance à l'insuline).
Ces résultats confirment la non-infériorité de DOR/ISL par rapport au schéma à trois médicaments BIC/FTC/TAF, sans émergence de résistance observée. Les changements moyens de poids après 48 semaines étaient faibles et similaires entre groupes.
Le Dr Eliav Barr, directeur médical de Merck Research Laboratories, s'est félicité de ces données montrant 'un impact minimal sur le poids et les lipides chez les adultes ayant changé de traitement antirétroviral'.
La demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen par la FDA, avec une décision attendue pour avril 2026.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.