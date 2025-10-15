Merck présente des données de phase 3 prometteuses contre le VIH

Merck annonce de nouveaux résultats issus des essais de phase 3 évaluant son traitement expérimental une fois par jour combinant doravirine et islatravir (DOR/ISL) chez des adultes infectés par le VIH-1 dont la charge virale est supprimée.



Les données montrent des variations minimales de poids et de composition corporelle, ainsi qu'aucun effet cliniquement significatif sur les lipides à jeun ni sur l'indice HOMA-IR (résistance à l'insuline).



Ces résultats confirment la non-infériorité de DOR/ISL par rapport au schéma à trois médicaments BIC/FTC/TAF, sans émergence de résistance observée. Les changements moyens de poids après 48 semaines étaient faibles et similaires entre groupes.



Le Dr Eliav Barr, directeur médical de Merck Research Laboratories, s'est félicité de ces données montrant 'un impact minimal sur le poids et les lipides chez les adultes ayant changé de traitement antirétroviral'.



La demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen par la FDA, avec une décision attendue pour avril 2026.