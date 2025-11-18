Merck présente des résultats concluants de phase II dans l'hypertension pulmonaire

Merck annonce les résultats positifs d'un essai de Phase 2 évaluant WINREVAIR (sotatercept-csrk) chez des adultes souffrant d'hypertension pulmonaire combinée post- et précapillaire (CpcPH) due à une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (HFpEF).



Le critère principal a été atteint, avec une réduction significative et cliniquement pertinente de la résistance vasculaire pulmonaire après 24 semaines par rapport au placebo. Le profil de sécurité observé ressort globalement cohérent avec celui déjà connu du traitement.



Merck indique que ces données, considérées comme une preuve de concept, guideront le développement en Phase 3.



Pour rappel, WINREVAIR est déjà approuvé par la FDA pour l'hypertension artérielle pulmonaire et autorisé dans plus de 50 pays.



Dr Mahesh Patel, vice-président du développement clinique mondial, souligne que l'amélioration de la résistance vasculaire pulmonaire 'pourrait se traduire par de meilleurs résultats cliniques' pour cette population sans thérapies approuvées aujourd'hui.



Merck prévoit de présenter les données lors d'un congrès scientifique et d'engager la Phase 3.