Merck annonce des résultats principaux positifs de l'étude de Phase 3 évaluant son traitement oral quotidien à deux médicaments DOR/ISL chez des adultes infectés par le VIH-1 n'ayant jamais reçu de traitement.
Le critère d'efficacité, défini par une charge virale <50 copies/mL à 48 semaines, a été atteint avec une non-infériorité démontrée face au régime trois médicaments BIC/FTC/TAF, tandis que le profil de sécurité s'est avéré comparable.
Dr Eliav Barr, Chief Medical Officer, souligne que DOR/ISL est 'le premier régime à deux médicaments sans inhibiteur d'intégrase' à montrer une telle performance. Merck prévoit de présenter les données lors d'un congrès scientifique et de les intégrer à ses dossiers réglementaires.
La FDA examine déjà la demande d'approbation de DOR/ISL, avec une décision attendue le 28 avril 2026. L'étude se poursuivra jusqu'à 144 semaines, puis en extension ouverte.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
