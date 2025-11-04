Merck reprend la main à 100% sur le programme dit 'MK-8690'

Merck annonce la fin de l'accord de co-développement entre sa filiale Prometheus BioSciences et Dr. Falk Pharma concernant le candidat MK-8690, un anticorps monoclonal anti-CD30 ligand en phase clinique précoce. Merck assumera désormais seule la poursuite du développement et la future commercialisation du produit.



En vertu du nouvel accord, Prometheus récupère les droits mondiaux sur MK-8690 et versera à Falk un paiement initial de 150 MEUR, complété par un versement lié à une étape de développement ainsi que des redevances sur les ventes dans certains territoires.



Cette opération met fin à la collaboration initiée en 2020 avant le rachat de Prometheus par Merck en 2023.



La société enregistrera une charge avant impôt de 150 MEUR, soit environ 0,05 USD par action, dans ses résultats du quatrième trimestre selon les normes GAAP et non-GAAP.