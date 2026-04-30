Merck resserre à la hausse ses objectifs annuels

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Merck indique resserrer à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, l'anticipant désormais de 5,04 à 5,16 USD, et non plus de 5 à 5,15 USD.

De même, le laboratoire pharmaceutique basé dans le New Jersey table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 65,8 et 67 MdsUSD, au lieu d'une fourchette-cible précédente qui allait de 65,5 à 67 MdsUSD.



Sur les 3 premiers mois de l'année, Merck a essuyé une perte ajustée (non GAAP) de 1,28 USD par action, plombée par une charge de 3,62 USD par action liée à l'acquisition de Cidara, mais le consensus anticipait une perte d'un peu moins de 1,50 USD par action.



À 16,29 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% en données totales et de 3% hors effets de change, une croissance des ventes "portée par la vigueur continue en oncologie et santé animale, ainsi que par une contribution croissante lors des lancements".



"Au cours du 1er trimestre, nous avons continué à renforcer notre portefeuille grâce au développement commercial axé sur la science, y compris notre acquisition prévue de Terns", commente son PDG Robert M. Davis.



"Nous avons également atteint plusieurs étapes importantes, comme l'approbation de la FDA pour IDVYNSO qui marque un nouveau chapitre dans notre engagement de longue date envers les personnes vivant avec le VIH", poursuit le dirigeant.