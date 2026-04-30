À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Merck indique resserrer à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, l'anticipant désormais de 5,04 à 5,16 USD, et non plus de 5 à 5,15 USD.
De même, le laboratoire pharmaceutique basé dans le New Jersey table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 65,8 et 67 MdsUSD, au lieu d'une fourchette-cible précédente qui allait de 65,5 à 67 MdsUSD.
Sur les 3 premiers mois de l'année, Merck a essuyé une perte ajustée (non GAAP) de 1,28 USD par action, plombée par une charge de 3,62 USD par action liée à l'acquisition de Cidara, mais le consensus anticipait une perte d'un peu moins de 1,50 USD par action.
À 16,29 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% en données totales et de 3% hors effets de change, une croissance des ventes "portée par la vigueur continue en oncologie et santé animale, ainsi que par une contribution croissante lors des lancements".
"Au cours du 1er trimestre, nous avons continué à renforcer notre portefeuille grâce au développement commercial axé sur la science, y compris notre acquisition prévue de Terns", commente son PDG Robert M. Davis.
"Nous avons également atteint plusieurs étapes importantes, comme l'approbation de la FDA pour IDVYNSO qui marque un nouveau chapitre dans notre engagement de longue date envers les personnes vivant avec le VIH", poursuit le dirigeant.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (73,9%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (15,5%) ;
- vente de produits de santé animale (9,8%) ;
- autres (0,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,4%), Amérique latine (5,2%), Asie-Pacifique (4,6%), Japon (4,2%), Chine (3%) et autres (4,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.