Merck se développe dans la prévention de la grippe grâce au rachat de Cidara

Merck a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Cidara Therapeutics, pour un montant d'environ 9,2 milliards de dollars, une opération qui doit lui permettre de mettre la main sur un conjugué-médicament expérimental qui semble prometteur dans la prévention de la grippe.



Dans un communiqué, le géant pharmaceutique américain précise qu'il va proposer 221,5 dollars en numéraire pour racheter chacune des actions de la société biotechnologique californienne, soit une prime de 109% sur le cours de clôture de Cubist vendredi (autour de 106 dollars).



Le principal candidat-médicament de Cidara, dénommé CD388, est une petite molécule qui permet d'inhiber neuraminidase, à laquelle la biotech a ajouté un fragment d'anticorps monoclonal conçu pour prévenir la transmission des virus de la grippe de type A et B.



Après avoir obtenu des résultats encourageants lors d'essais de phase II, le projet est entré en étude clinique de phase III et a obtenu le stattu de percée thérapeutique de la part de l'autorité sanitaire américaine, la FDA.



Le CD388, qui n'est pas un vaccin, a été mis au point afin d'agir comme un inhibiteur à action prolongée avec l'objectif de prévenir les infections grippales chez les personnes présentant un risque accru de complications, en offrant une protection couvrant l'ensemble de la saison.





