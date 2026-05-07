Merck signe un accord avec Genetix Biotherapeutics

Merck a annoncé avoir conclu un accord d'une durée de cinq ans pour fournir des services complets de test à Genetix Biotherapeutics pour ses thérapies commercialisées.

Dans le détail, le laboratoire allemand fournira des services de tests analytiques et de biosécurité pour le portefeuille de thérapies géniques de son partenaire approuvé par les autorités sanitaires américaines.



Le partenariat s'appuie sur plus de dix ans de collaboration entre Merck et Genetix, incluant le développement conjoint et la validation de méthodes de tests spécialisées destinées à soutenir la libération et la commercialisation de thérapies avancées.