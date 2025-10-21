Merck va collaborer avec FlareTx dans le cancer de la vessie

La société biotechnologique américaine Flare Therapeutics a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration avec Merck en vue de développer un traitement commun contre le cancer de la vessie.



Aux termes du projet, FlareTx, qui s'est spécialisée dans la découverte de médicaments oncologiques de précision, va associer sa petite molécule à prise orale FX-909 à Keytruda, l'immunothérapie vedette du géant pharmaceutique dans le cadre d'une étude de phase 1 consacrée au traitement du cancer urothélial métastatique ou localement avancé.



Dans un communiqué, la biotech explique que son FX-909 agit directement sur les cellules cancéreuses en modulant le système immunitaire, ce qui pourrait permettre de surmonter la résistance à l'immunothérapie et ouvrir la voie à un traitement de première intention pour les formes avancées de cancer de la vessie, pour des stades plus précoces de la maladie, ainsi que pour d'autres tumeurs solides.



Le recrutement de l'essai est attendu dans le courant du premier trimestre 2026.

