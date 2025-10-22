Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 octobre, le seuil de 5% du capital de Mersen, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 171 973 actions Mersen représentant autant de droits de vote, soit 4,80% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe de spécialités électriques et de matériaux en graphite.