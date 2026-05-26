Dans un avis adressé à l'AMF, Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 mai, le seuil de 5% du capital de Mersen, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 229 169 actions Mersen représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et 4,53% des droits de vote de cette société de spécialités électriques et de matériaux en graphite.