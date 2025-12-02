Mersen indique avoir été sélectionné par la Defense Logistics Agency (DLA) des Etats-Unis pour fournir du graphite synthétique isostatique, dans le cadre d'un contrat de trois ans et d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.

"Le graphite synthétique isostatique est un matériau de haute densité, conçu avec précision, utilisé dans des environnements exigeants tels que l'aéronautique, la défense et la fabrication de semi-conducteurs", précise le groupe industriel.

Selon le groupe, ce contrat témoigne de ses compétences avancées dans la production de ce matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense qui figure dans la liste des "materials of interest" de la DLA.

Plus important fabricant de graphite isostatique aux Etats-Unis, avec des capacités à St Marys (Pennsylvanie) et Columbia (Tennessee), Mersen voit aussi dans ce contrat une validation de la pertinence de sa présence locale pour saisir des opportunités.