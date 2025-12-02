Mersen indique avoir été sélectionné par la Defense Logistics Agency (DLA) des Etats-Unis pour fournir du graphite synthétique isostatique, dans le cadre d'un contrat de trois ans et d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.
"Le graphite synthétique isostatique est un matériau de haute densité, conçu avec précision, utilisé dans des environnements exigeants tels que l'aéronautique, la défense et la fabrication de semi-conducteurs", précise le groupe industriel.
Selon le groupe, ce contrat témoigne de ses compétences avancées dans la production de ce matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense qui figure dans la liste des "materials of interest" de la DLA.
Plus important fabricant de graphite isostatique aux Etats-Unis, avec des capacités à St Marys (Pennsylvanie) et Columbia (Tennessee), Mersen voit aussi dans ce contrat une validation de la pertinence de sa présence locale pour saisir des opportunités.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (55,5%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (44,5%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2024, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Europe (24,7%), Amérique du Nord (40,9%), Asie-Pacifique (23,9%) et autres (3%).
