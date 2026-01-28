L'activité du quatrième trimestre 2025 s'est montrée quasi stable en organique (-0,5%) et en progression séquentielle par rapport au troisième trimestre. Les objectifs de rentabilité pour 2025 sont confirmés, avec une marge opérationnelle courante attendue autour de 9,2%, tandis que les objectifs à horizon 2029 sont maintenus.
Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2025, le groupe anticipe une marge opérationnelle courante autour de 9,2%, située au milieu de la fourchette de prévisions comprise entre 9% et 9,5%, ainsi qu'une marge d'EBITDA courant autour de 16%, inchangée. Les investissements industriels devraient s'établir autour de 135 millions d'euros, un niveau inférieur au bas des prévisions communiquées fin octobre 2025.
En 2026, les investissements industriels devraient être inférieurs à ceux de 2025 et permettre au groupe de retrouver un free cash-flow positif. À moyen terme, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs à horizon 2029.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (55,5%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (44,5%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2024, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Europe (24,7%), Amérique du Nord (40,9%), Asie-Pacifique (23,9%) et autres (3%).
