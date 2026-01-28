Mersen confirme ses objectifs à horizon 2029

Le producteur de matériaux avancés a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1,19 MdEUR, en retrait organique de 3,2% par rapport à 2024

L'activité du quatrième trimestre 2025 s'est montrée quasi stable en organique (-0,5%) et en progression séquentielle par rapport au troisième trimestre. Les objectifs de rentabilité pour 2025 sont confirmés, avec une marge opérationnelle courante attendue autour de 9,2%, tandis que les objectifs à horizon 2029 sont maintenus.



Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2025, le groupe anticipe une marge opérationnelle courante autour de 9,2%, située au milieu de la fourchette de prévisions comprise entre 9% et 9,5%, ainsi qu'une marge d'EBITDA courant autour de 16%, inchangée. Les investissements industriels devraient s'établir autour de 135 millions d'euros, un niveau inférieur au bas des prévisions communiquées fin octobre 2025.



En 2026, les investissements industriels devraient être inférieurs à ceux de 2025 et permettre au groupe de retrouver un free cash-flow positif. À moyen terme, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs à horizon 2029.