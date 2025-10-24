Mersen décroche en Bourse, plombé par son avertissement

L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels.



Vers 9h45, le titre chute de plus de 15%, quand l'indice des entreprises de petite et moyenne tailles recule de 0,3%.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 895 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, soit une décroissance organique de 4,1% par rapport à 2024, dont un repli de l'activité de 4,3% sur cette base de comparaison au troisième trimestre.



Dans son communiqué, Mersen explique que la bonne tenue des marchés aéronautique, ferroviaire, électronique et électrique n'a pas permis de totalement compenser la faiblesse des marchés du solaire et des semi-conducteurs .



Disant n'anticiper aucune reprise sur le marché du solaire d'ici la fin de l'année, l'entreprise a décidé de revoir à la baisse ses prévisions de ventes et de marges annuelles dans le bas de la fourchette initialement anticipée.



Le groupe indique désormais attendre pour 2025 une décroissance organique de ses ventes comprise entre 5% et 3%, contre -5% à 0% précédemment, pour une marge d'Ebitda courant désormais vue autour de 16%, au lieu de 16% à 16,5% auparavant.



Suite à cette publication inférieure au consensus, les analystes de Portzamparc indiquent anticiper une révision à la baisse des estimations établies par le marché, tout en maintenant leur recommandation d'achat sur le titre au vu de sa valorisation jugée raisonnable.



Depuis le début de l'année, la capitalisation boursière de Mersen progresse encore de 14,5% pour atteindre 575 millions d'euro, à comparer avec une hausse de 12,5% pour l'indice CAC Mid & Small.

