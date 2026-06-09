La banque privée et banque d'investissement allemande a maintenu son avis à conserver, mais a sensiblement relevé son objectif de cours de 25 à 48 euros. Les analystes indiquent que la valorisation de l'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite est "plutôt modeste".
En fin d'année 2024, Berenberg rappelle que le titre avait été dégradé avec la perspective d'une annulation ou d'un report de certains objectifs, ce qui s'est concrétisé peu après, notamment en raison d'une croissance plus faible que prévu du marché final du carbure de silicium.
Si ce marché affiche toujours des performances inférieures à ce Mersen attendait il y a quelques années, la situation a cessé de se détériorer. L'autre division, Electrical Power, poursuit sa croissance à un rythme organique de l'ordre de 5 à 9%, portée par la dynamique continue de certains marchés clés tels que les infrastructures de réseau et les centres de données.
Berenberg apprécie également que les dépenses d'investissement ont atteint un pic en 2024, ce qui devrait permettre aux flux de trésorerie de commencer à s'améliorer de trimestre en trimestre.
Enfin, en dépit du bond de l'action de 106% sur les six derniers mois, la valorisation du titre reste encore attractive selon les analystes.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (51,7%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (48,3%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2025, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,2%), Europe (24,5%), Amérique du Nord (43%), Asie-Pacifique (20,9%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.