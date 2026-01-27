Emmanuelle Picard, administratrice depuis 2023, a annoncé sa décision de démissionner de son mandat pour des raisons personnelles. Pour la remplacer, le conseil d'administration de l'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés a décidé de coopter Florence Lambert en qualité d'administratrice à compter de ce jour et pour le reste du mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2027.