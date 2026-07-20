Mersen remporte deux contrats

L'expert français des spécialités électriques a poursuivi son offensive dans la mobilité propre en sécurisant la fourniture de fusibles de batterie pour deux constructeurs majeurs (Ford et Leapmotor).

Le groupe spécialisé dans les matériaux avancés et la protection électrique a officialisé ce jour avoir été retenu par l'Américain Ford et le Chinois Leapmotor pour équiper plusieurs de leurs modèles électriques et hybrides.



Cumulées sur l'ensemble de la durée de vie des programmes, ces deux opportunités représentent un chiffre d'affaires potentiel d'environ 10 millions d'euros pour l'équipementier tricolore.



Dans le détail, Ford s'appuiera sur les solutions de Mersen pour intégrer un fusible haute performance au sein du module de protection de batterie de plusieurs véhicules hybrides commercialisés sur le marché américain. De son côté, le constructeur chinois Leapmotor utilisera les technologies du groupe français pour sécuriser les batteries de sa gamme 100% électrique.



Ce double succès illustre la capacité du groupe à s'imposer simultanément auprès des acteurs traditionnels de l'Occident et des nouveaux entrants asiatiques, en capitalisant sur sa présence industrielle mondiale et son savoir-faire technologique.