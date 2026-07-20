Le groupe spécialisé dans les matériaux avancés et la protection électrique a officialisé ce jour avoir été retenu par l'Américain Ford et le Chinois Leapmotor pour équiper plusieurs de leurs modèles électriques et hybrides.
Cumulées sur l'ensemble de la durée de vie des programmes, ces deux opportunités représentent un chiffre d'affaires potentiel d'environ 10 millions d'euros pour l'équipementier tricolore.
Dans le détail, Ford s'appuiera sur les solutions de Mersen pour intégrer un fusible haute performance au sein du module de protection de batterie de plusieurs véhicules hybrides commercialisés sur le marché américain. De son côté, le constructeur chinois Leapmotor utilisera les technologies du groupe français pour sécuriser les batteries de sa gamme 100% électrique.
Ce double succès illustre la capacité du groupe à s'imposer simultanément auprès des acteurs traditionnels de l'Occident et des nouveaux entrants asiatiques, en capitalisant sur sa présence industrielle mondiale et son savoir-faire technologique.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (51,7%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (48,3%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2025, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,2%), Europe (24,5%), Amérique du Nord (43%), Asie-Pacifique (20,9%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.