Mersen s'envole après le passage à l'achat de Berenberg

La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés bondit de 6% à la Bourse de Paris ce lundi peu après 15 heures, portée par un relèvement de la banque allemande qui est passée de "Conserver" à "Acheter".

Selon Berenberg, qui a relevé son objectif de cours sur Mersen de 48 à 50 euros, le groupe a publié des résultats semestriels solides, une nouvelle fois soutenus par la forte dynamique de sa division Electrical Power.



La banque allemande souligne que les ventes du premier semestre sont ressorties en ligne avec ses prévisions, mais que le mix d'activité s'est révélé plus favorable qu'attendu. La division Electrical Power a enregistré une croissance organique de 13% au deuxième trimestre, soutenue par la vigueur des investissements dans les réseaux électriques et les data centers. Cette progression a permis à la marge d'EBIT de la division d'atteindre près de 15%, un niveau record.



A l'inverse, la branche Advanced Materials continue de faire face à un environnement plus difficile. Le recul de certains marchés, notamment le solaire et les produits chimiques, n'a pas été totalement compensé par la bonne tenue de l'activité liée aux semi-conducteurs en carbure de silicium.



Fort de ces résultats, Mersen a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe vise désormais une croissance organique de 4% à 6%, contre 2% à 6% précédemment, une marge d'EBITDA comprise entre 16% et 16,5%, ainsi qu'une marge d'EBIT de 9% à 9,5%.



Berenberg a ainsi revu à la hausse ses estimations de bénéfice par action, de 22% pour 2026 et de 7% pour 2027, estimant que les perspectives bénéficiaires sont désormais mieux orientées. La banque considère par ailleurs que le titre demeure attractif, avec une valorisation d'environ 12 fois les bénéfices attendus pour 2027, ce qui justifie, selon elle, le relèvement de sa recommandation à "Acheter".



Depuis le début de l'année, le titre Mersen grimpe de plus de 60%.