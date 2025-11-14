Mersen annonce avoir été sélectionné par Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), le plus important fabricant de batterie au monde, pour lequel il mettra à profit son expertise et sa présence locale avec des sites de production en Chine.

Le groupe français fournira à CATL des fusibles sur mesure destinés à de multiples applications d'un large éventail de marchés finaux, notamment les véhicules électriques, les systèmes de stockage, le ferroviaire et l'aviation, entre autres.