C’est pourquoi Zonebourse innove avec une nouvelle fonctionnalité : les graphiques Total Return.
Qu’est-ce qu’un graphique Total Return ?
Un graphique Total Return ne se limite pas au prix de l’action : il intègre également les dividendes versés sur la période, comme s’ils étaient réinvestis à 100 % dans le titre.
Cette approche permet de visualiser la performance réelle d’un investissement, en tenant compte de la totalité de la valeur créée pour l’actionnaire.
Pourquoi est-ce si important ?
Ignorer les dividendes revient à sous-estimer la performance de nombreuses valeurs, en particulier les sociétés à fort rendement.
À l’inverse, l’approche Total Return met en lumière la puissance de la capitalisation lorsque les dividendes sont systématiquement réinvestis.
Ainsi, certains titres révèlent un tout autre visage lorsqu’on observe leur trajectoire sur 20 ou 25 ans.
Ces graphiques permettent de comparer visuellement l’écart entre la simple performance "prix" et la performance totale dividendes réinvestis.
Une vision plus juste de l’investissement
Avec les graphiques Total Return, Zonebourse met à disposition des investisseurs un outil essentiel pour :
- évaluer la vraie performance historique d’un titre,
- comparer plus finement plusieurs valeurs,
- mieux comprendre l’impact du dividende dans une stratégie long terme.