Découvrez les nouveaux graphiques de performance avec l'intégration des dividendes.

Près de 50 % des entreprises cotées dans le monde distribuent un dividende. Et ces dividendes pèsent lourd dans la performance finale : en 2024, un record historique de 1.750 milliards de dollars de dividendes a été versé à l’échelle mondiale.

Lorsqu’on regarde un graphique boursier classique, on observe une seule chose : l’évolution du prix de l’action. Or, pour un investisseur de long terme, ce n’est qu’une partie de l’histoire.