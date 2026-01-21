Meta accélère le déploiement de ses lunettes connectées via un programme de subventions

Le géant technologique annonce le lancement des "AI Glasses Impact Grants", un programme de financement visant à soutenir les organisations américaines exploitant ses lunettes à Intelligence Artificielle (IA) pour générer un impact sociétal et économique. Meta prévoit d'allouer près de 2 millions de dollars à plus de 30 organisations et développeurs.

Ce programme se divise en 25 bourses d'accélération, allant de 25 000 à 50 000 dollars, et cinq bourses "Catalyst" de 200 000 dollars destinées aux projets innovants utilisant la trousse d'accès aux appareils de l'entreprise.



Ces subventions visent à généraliser des usages concrets, comme le diagnostic agricole en temps réel ou l'assistance à la production cinématographique.



"Nos lunettes à IA redéfinissent la manière dont les gens appréhendent le monde", affirme le groupe, soulignant leur rôle dans l'optimisation des flux de travail professionnels. Les lauréats rejoindront une communauté de recherche et de développement pour favoriser l'innovation dans les technologies portables.



Meta progresse de 0,6% à New York mais affiche un repli de l'ordre de 8,5% depuis le début de l'année.