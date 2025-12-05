Meta a officialisé vendredi le rachat de Limitless, une start-up spécialisée dans les objets connectés embarquant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, s’inscrit dans la stratégie de Meta visant à démocratiser l’intelligence artificielle personnelle à travers des appareils portables, à l’instar des lunettes connectées Ray-Ban déjà lancées par le groupe. Le PDG de Limitless, Dan Siroker, a présenté ce rapprochement comme une convergence de visions autour des "superintelligences personnelles".

Limitless s’est fait connaître pour son pendentif intelligent capable d’enregistrer, transcrire et résumer automatiquement des conversations. Ce type de wearable, encore marginal, attire de plus en plus d’acteurs technologiques en quête d’un produit phare dans un secteur en pleine effervescence. Outre Meta, Amazon, via le rachat de Bee en juillet, Google (Alphabet) avec son assistant Gemini, ou encore des start-up comme Friend et Plaud, multiplient les initiatives sur ce segment.

Ce rachat illustre la volonté de Meta de renforcer son avance dans la course aux assistants IA embarqués, en élargissant son portefeuille technologique au croisement du matériel et de l’intelligence artificielle. À travers cette acquisition, le groupe entend consolider sa position dans le domaine des objets connectés, tout en préparant le terrain pour une nouvelle génération d’interfaces centrées sur l’IA et l’expérience utilisateur.