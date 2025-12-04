L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans commence à entrer en vigueur en Australie. Selon Reuters, les plateformes de Meta, Instagram, Facebook et Threads ont amorcé le processus en désactivant les comptes des jeunes Australiens.
Canberra a fait figure de précurseur en mettant en place cette interdiction qui doit officiellement entrer en vigueur à partir du 10 décembre et qui concerne plus d'un million de comptes.
Les autres plateformes concernées par cette mesure (TikTok, Snapchat et YouTube) ont aussi commencé à contacter les utilisateurs concernés en leur conseillant de télécharger leurs photos et leurs contacts et en leur proposant de supprimer leurs comptes ou de les geler jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans.
Les plateformes risquent une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) en cas de non-respect de la réglementation.
Fin octobre, devant le parlement australien, Meta, ByteDance (propriétaire de TikTok) et Snap (propriétaire de Snapchat) avaient affirmé que cette mesure ne protégerait pas efficacement les jeunes. Ils avaient toutefois indiqué qu'ils contacteraient les détenteurs des comptes visés pour les préparer à ce changement.
Selon eSafety, 96% des adolescents australiens de moins de 16 ans possèdent un compte sur les réseaux sociaux.
Le régulateur australien de l'Internet affirme que cette interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents constitue le premier événement d'une série dans l'effort mondial visant à réguler les grandes entreprises technologiques.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
