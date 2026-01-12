Meta a lancé lundi "Meta Compute", une nouvelle initiative stratégique visant à construire des infrastructures de calcul massives pour soutenir ses ambitions dans l'intelligence artificielle. Le groupe prévoit de déployer plusieurs dizaines de gigawatts de capacité d'ici la fin de la décennie, et des centaines de gigawatts supplémentaires à plus long terme. Ce projet s'inscrit dans un vaste effort de rattrapage technologique après l'accueil mitigé de son modèle Llama 4 et un investissement record de 72 milliards de dollars en 2025.
La direction de "Meta Compute" a été confiée à Santosh Janardhan, responsable mondial de l'infrastructure, et à Daniel Gross, ancien investisseur et entrepreneur spécialisé dans les technologies de pointe. Janardhan conservera la supervision de l'architecture technique, des centres de données, du programme de puces et des outils de développement. Gross dirigera une nouvelle entité axée sur la planification capacitaire, les partenariats stratégiques et la modélisation économique à long terme.
Mark Zuckerberg a précisé que le projet sera mené en coordination étroite avec Dina Powell McCormick, récemment nommée présidente de Meta. Avec "Meta Compute", l'entreprise entend se positionner en acteur central de l'infrastructure IA à très grande échelle, un domaine devenu critique face à la concurrence de Google, Microsoft et OpenAI. Cette montée en puissance marque une nouvelle phase dans la stratégie industrielle de Meta, centrée sur le déploiement de capacités massives pour soutenir le développement et l'entraînement de ses futurs modèles d'intelligence artificielle.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
