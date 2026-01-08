L'agence de presse chinoise Xinhua fait savoir que le ministère chinois du commerce à ouvert une enquête relative à l'acquisition de la plateforme d'intelligence artificielle (IA) Manus par le groupe Meta.
Par la voix de son porte-parole, He Yadong, le gouvernement chinois a rappelé que toute entreprise réalisant des investissements à l'étranger ou des transferts de technologies doit impérativement respecter le cadre législatif national et les procédures légales en vigueur sous peine de voir leurs opérations bloquées ou sanctionnées.
Le ministère prévoit de collaborer avec divers services administratifs pour évaluer si cette fusion-acquisition contrevient aux réglementations sur le contrôle des exportations, l'importation et l'exportation de technologies, ainsi que le transfert de données sensibles.
Pour rappel, Meta avait annoncé le 30 décembre l'acquisition de Manus, une jeune pousse d'origine chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) basée à Singapour. Si les termes de la transaction n'avaient pas été dévoilée, la valorisation de Manus est estimée entre 2 et 3 milliards de dollars (soit entre 1,70 et 2,55 milliards d'euros).
Manus s'est distinguée en développant un agent d'IA général capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, surpassant potentiellement les performances des outils de recherche actuels.
Meta cède plus de 1,5% à l'ouverture de Wall Street.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
